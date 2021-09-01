Калуга, 1 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил учащуюся молодёжь, педагогов и родителей с началом нового учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«1 сентября — это важный и любимый многими поколениями российский праздник. Этот день дает старт новому учебному году, открывает дорогу новым победам, несет с собой много надежд, ведь именно за школьной партой и на студенческой скамье растут и развиваются таланты, — говорится в поздравлении губернатора. — Учеба никогда не была и не будет делом простым. Она всегда требует от нас усилий, дисциплины, правильного настроя, только тогда полученные знания станут крепким фундаментом во взрослой жизни.

И очень важно, чтобы на этом пути были рядом настоящие педагоги, которые помогут юным выбрать верный жизненный путь. В этот день особые слова признательности за самоотверженный труд и любовь к детям мы посвящаем нашим учителям и преподавателям. Терпения вам и педагогической мудрости», — отметил Владислав Шапша

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021−22 учебном году в Калужской области будет работать 717 образовательных организаций. За парты сядут 113 тыс. 55 учащихся, из них 12,5 тысяч первоклассников. В учреждениях среднего профессионального образования начнут обучение почти 16,5 тысяч студентов, а в вузах области — около 22 тысяч человек, их них на очное бюджетное отделение зачислено порядка 4 тысячи первокурсников.