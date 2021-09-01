Чебоксары, 1 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии монтаж видеокамер на избирательных участках завершится 8 сентября. При этом онлайн-трансляции на большинстве участков не будет, камеры будут работать только в режиме записи, сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Cap.ru Камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке в Чувашии

Видеокамеры будут работать круглосуточно все три дня голосования, с 17 по 19 сентября. Поток видеоинформации будет стекаться в региональный Центр общественного наблюдения, который расположится в многофункциональном зале театра оперы и балета.

Для выборов организовано 1108 постоянных избирательных участков. В ЦИК Чувашии отмечают, на 350 участках видеонаблюдение будет идти в онлайн-режиме — это территории с численностью свыше 1 тыс. избирателей. На остальных 758 участках видеонаблюдение в режиме записи. Таким образом, онлайн-наблюдением будет охвачено около трети участков.

В настоящее время продолжает монтажу и настройке камер, который завершится 8 сентября. Съёмка в дни голосования будет идти с двух точек.

Напомним, наблюдать за выборами в онлайн-режиме смогут только наблюдатели, кандидаты и политические партии, в том числе в удалённом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии предстоит подготовить порядка 4 млн бюллетеней. В республике будут выбирать депутатов Госдумы и Госсовета, также состоятся парламентские выборы в двух вновь сформированных муниципальных округах и пройдут довыборы.

За места в Госдуме будут бороться 14 партий. На выборах в Госсовет Чувашии зарегистрированы кандидаты от десяти партий.