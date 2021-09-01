Шумиха, Курганская область, 1 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники ГИБДД отказались от взятки размером 200 тыс. рублей. Деньги им предлагал нарушитель, предстанет перед судом за покушение на дачу взятки.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Следствием установлено, что вечером 16 июля 2021 года 46-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля «Лада Приора», въехал в ограждение одного из частных домов в городе Шумиха.

Нарушителя инспекторы дорожно-патрульной службы пригласили в свой автомобиль. За непривлечение к административной ответственности водитель на месте предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Инспекторы ДПС от денег отказались. А взяткодатель, помимо административного дела, стал фигурантом дела уголовного.

Нарушитель обвиняется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Вину в ходе следствия он признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.