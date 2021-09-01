Нур-Султан, , 10:36 — REGNUM Препятствовать использованию русского языка в Казахстане нельзя, заявил 1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал Токаев в эфире телеканала «Sputnik Казахстан».

Он отметил, что государственный язык в Казахстане один — это казахский язык, вместе с этим гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осудив притеснения русскоязычных в Казахстане, депутат парламента республики Азат Перуашев заявил, что в какой-то мере казахстанцев, проявляющих нетерпимость, можно понять: «В Казахстане большое число граждан, которые говорят только на государственном языке — казахском — это факт».

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