Нур-Султан, 1 сентября 2021, 10:36 — REGNUM Препятствовать использованию русского языка в Казахстане нельзя, заявил 1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что государственный язык в Казахстане один — это казахский язык, вместе с этим гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, осудив притеснения русскоязычных в Казахстане, депутат парламента республики Азат Перуашев заявил, что в какой-то мере казахстанцев, проявляющих нетерпимость, можно понять: «В Казахстане большое число граждан, которые говорят только на государственном языке — казахском — это факт».
Читайте также: Депутат из Казахстана назвал естественным требование говорить по-казахски