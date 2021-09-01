Майкоп, 1 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Адыгее День знаний сегодня отметят почти 85 тыс. школьников и студентов. Согласно данным Адегеястата, всего в республике открыли свои двери для воспитанников 144 общеобразовательные организации, восемь средних профессиональных образовательных организаций и два высших учебных заведения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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В школу 1 сентября, по данным Адыгеястата, отправились 61,7 тыс. учащихся, большинство из которых (54%) обучаются в сельской местности. Порог средних профтехучилищ и колледжей переступили 8,1 тыс. студентов. В двух вузах Адыгеи приступили к занятиям 14,2 тыс. студентов.

Между тем глава республики Мурат Кумпилов, поздравляя всех учащихся с началом нового учебного года, сообщил, что число школьников в республике составляет более 57,5 тыс. человек. В связи с эпидобстановкой по коронавирусу, на торжественные линейки 1 сентября допустили лишь учеников 1, 9 и 11 классов.