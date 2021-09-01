Лас-Вегас, США, 1 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Это произошло 1 сентября на турнире Dana White’s Contender Series.

(сс) Andreas Arcabic UFC

На турнире Мурзаканов победил бразильца Маттеуса Шеффила нокаутом в первом. После боя президент UFC Дэна Уайт предоставил российскому бойцу контракт.

«Нам нужна свежая кровь. Этот парень очень быстр, он идёт без поражений», — сказал Уайт.

Он добавил, что Мурзаканов выступает в полутяжёлом весе, но мог бы перейти в средний вес.

У Мурзаканова ранее был контракт с UFC, но в 2017 году Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало его после положительной допинг-пробы. Дисквалификация завершилась в сентябре 2019 года, он был уволен из UFC.