Дисквалифицированный за допинг российский боец подписал контракт с UFC
Лас-Вегас, США, 1 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Это произошло 1 сентября на турнире Dana White’s Contender Series.
На турнире Мурзаканов победил бразильца Маттеуса Шеффила нокаутом в первом. После боя президент UFC Дэна Уайт предоставил российскому бойцу контракт.
«Нам нужна свежая кровь. Этот парень очень быстр, он идёт без поражений», — сказал Уайт.
Он добавил, что Мурзаканов выступает в полутяжёлом весе, но мог бы перейти в средний вес.
У Мурзаканова ранее был контракт с UFC, но в 2017 году Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало его после положительной допинг-пробы. Дисквалификация завершилась в сентябре 2019 года, он был уволен из UFC.