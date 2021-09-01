Воронеж, 1 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Сильная гроза и дождь прошли в Воронеже 31 августа, в последний день лета. Воронежцы активно делились фото и видео устрашающего природного явления в социальных сетях.

ИА REGNUM Воронеж

Погода начала портиться во второй половине дня — пошёл дождь, температура с +29 градусов к вечеру понизилась до +19. А после 18:00 в городе началась гроза, сопровождавшаяся громкими раскатами грома.

https://www.instagram.com/p/CTRKf32q7xp/

«Это был праздничный салют к завершению лета!», — комментировали воронежцы прощальную летнюю грозу.

«Салютовала гроза часа три! Да ещё и с дождем!» — пишут воронежцы.

Воронежцы сходятся на том, что гроза — это «было красиво» и эпично.

Отметим, что уже с начала сентября в Воронежской области синоптики прогнозируют осеннее похолодание — 1 сентября днём в регионе ожидается не больше +26, а 2 сентября дневная температура не поднимется выше +18, ожидаются дожди.