Пекин, 1 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. За время кампании по борьбе с преступлениями, которые связаны с культурными реликвиями, правоохранители Китая нашли около 58 тыс. утерянных культурных реликвий. Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, по информации министерства общественной безопасности КНР, с момента начатой 31 августа минувшего года кампании управления полиции страны раскрыли 2,2 тыс. дел, которые связаны с культурными реликвиями, а также задержали свыше 4,5 тыс. подозреваемых и раскрыли более 450 преступных группировок.

Помимо того, добавляется, что в результате проведения названной кампании число уголовных дел о культурных реликвиях в 2020 году стало самым маленьким с 2013 года, а количество возвращенных культурных реликвий — самым большим, чем в трех вместе взятых подобных кампаниях с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Банке Китая (BOC), одном из четырех крупнейших государственных коммерческих банков страны, в первом полугодии наблюдалось снижение баланса и ставок по неработающим кредитам.