Петергоф, Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Жительница блокадного Ленинграда стала жертвой псевдоцелительницы, которая под предлогом помощи украла из квартиры пенсионерки деньги и украшения на полмиллиона рублей. Воровку удалось оперативно задержать, сообщила 1 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ Псевдоцелительница.

Со злоумышленницей 83-летняя ветеран познакомилась в сквере у дома. Пенсионерка несла тяжелую сумку с продуктами и ей предложила помощь прохожая. Она рассказала, что обладает даром целительства, и предложила свою помощь. В квартире пенсионерки незнакомке «захотелось пить», и пока хозяйка квартиры отлучилась на кухню, та осмотрела все шкафы и тумбочки. После чего провела «лечебный сеанс» и ушла, пообещав чуть позже снова навестить старушку.

«Спустя несколько дней незнакомка вернулась к пожилой женщине и продолжила свои манипуляции. Уходя, она рекомендовала ни в коем случае не подходить к тумбочке, в которой хранились сбережения пенсионерки, — рассказала Волк. — После этого визита незваной гостьи хозяйка квартиры недосчиталась почти полумиллиона рублей, четырех золотых колец и обратилась в полицию».

В ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на Московском проспекте.

Видео: пресс-служба МВД РФ.