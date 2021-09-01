Пермь, 1 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Начало осени на территории Пермского края, согласно долгосрочному прогнозу, может оказаться самым холодным с 2008 года, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

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В начале сентября ожидается до половины месячной нормы осадков. С 5 сентября в регион начнется заток арктического воздуха, что приведет к длительному похолоданию — до середины месяца. В этот период дневная температура воздуха может опускаться до +5…+10˚С, среднесуточная — окажется на 4−6˚ ниже нормы.

В регионе возможны лишь короткие периоды потепления в сентябре. Что касается осадков, то их количество за месяц ожидается в пределах 100−120% от нормы, причем 30−60% месячной нормы может выпасть уже к 5 сентября, особенно на севере края. В третье декаде сентября будет ощущаться дефицит осадков.