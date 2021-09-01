Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках лекций общества «Знание» 1 сентября рассказал о 20-летней войне в Афганистане.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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"Одни трагедии, одни потери. Результат нулевой. Если кто-то в отношении кого-то, что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры и традиций. Надо помогать людям, но цивилизованным способом, не спеша», — сказал Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском лагере «Океан» 1 сентября заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний.