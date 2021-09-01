Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На Камчатке 1 сентября впервые сели за школьные парты 3,5 тыс. ребят. Всего учебный год в крае начался для почти 40 тыс. учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Сегодня мы не просто отмечаем начало нового учебного года, мы отмечаем любимый и дорогой для каждого из нас праздник, объединяющий поколения. Ведь мы никогда не перестаём учиться, открывать что-то новое и навсегда сохраняем в наших сердцах чудесные школьные годы», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя с Днём знаний.

На Камчатке в этом году будет открыто десять новых «Точек роста». В них школьники будут осваивать «Робототехнику», «Геоинформационные технологии», «Программирование» и другие. Начнёт работу первый центр цифрового образования «IT-Куб».

Также на Камчатке начался учебный год для 3 тыс. первокурсников профессиональных учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний.