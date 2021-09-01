Варшава, 1 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда наградил польских спортсменов, завоевавших медали на прошедшей в Токио летней Олимпиаде. Мероприятие состоялось в Президентском дворце в Варшаве 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

George Hodan Олимпиада

«Вы прекрасно справились — и тренеры, и спортсмены. Я очень вам за это благодарен. В Токио был показан лучший результат польской команды на летних Олимпийских играх за последние 20 лет. Раньше наша команда завоёвывала в среднем 10−11 медалей за Олимпиаду, а в этот раз их было 14. Знаю, что это был каторжный труд», — заявил Дуда.

Спортсмены получили высшие награды, предусмотренные в Польше за их заслуги — Командорский крест со звездой Ордена Возрождения Польши.

Напомним, в Токио олимпийская сборная Польши завоевала 14 медалей — четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых. В итоговом зачете Польша оказалась на 17-м месте.