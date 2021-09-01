Токио, 1 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Женская сборная России по настольному теннису завоевала бронзовые медали в командном турнире на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В полуфинале российские спортсменки проиграли команде Нидерландов со счётом 1−2.

В первой партии Виктория Сафонова и Маляк Алиева проиграли в парном разряде. Затем Сафонова одержала победу во второй партии, а в третьей Раиса Чебаника потерпела поражение.

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