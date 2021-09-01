Челябинск, 1 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Из водоёмов в Челябинске за лето удалось спасти 94 человек. Об этом на встрече с бойцами поисково-спасательной службы заяявила глава города Наталья Котова.

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Из них 37 — дети. А почти 300 граждан, отдыхавших на городских пляжах, получили первую медицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего на шести муниципальных пляжах за лето отдохнули больше 200 тыс. гостей. За лето на официальных местах для пляжного отдыха не случилось ни одной трагедии.