Самара, 1 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек намерены расселить из аварийного фонда в текущем году в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

В 2019 году в регионе было расселено 329 человек, в 2020 году удалось расселить 2560 человек.

«А в 2021 году целевой показатель расселения еще больше — 3 032 человека, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в текущем году чиновники намерены передать 970 новых квартир взамен аварийного жилья 2197 жителям области. При этом общая площадь помещений составит 36,37 тысячи кв. метров.

Сообщается, что в настоящее время уже расселено 1947 человек из 835 аварийных жилых помещений общей площадью 31,4 тысячи кв. метров. Это составляет 86% от общего запланированного объема II этапа (2020−2021) госпрограммы. Помимо этого, в прошлом году по другим программам было расселено 187 человек из 65 жилых помещений общей площадью 2,19 тысячи кв. метров.

«В рамках III этапа (2021−2022) планируется расселить 4 617 человек из 1 852 помещений общей площадью 70, 21 тысячи кв. метров. В настоящее время расселили 404 человека из 184 аварийных жилых помещений общей площадью 7,5 тысячи кв. метров, что составляет 10,7% от объема этапа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на переселение граждан из аварийного жилья Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен выделить пять млрд рублей.