Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону после обнаружения тел женщины и ребёнка возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

32-летняя женщина с годовалой дочерью проживали в доме по переулку Халтуринский. Тела были обнаружены после того, как соседи почувствовали резкий запах из квартиры. На телах матери и дочери следователи обнаружили колото-резанные ранения. В ходе осмотра никаких повреждений окон, дверей и замков в квартире не нашлось. Входная дверь была заперта изнутри. Предположительно, женщина убила свою дочь, затем свела счёты с жизнью.

Прокуратура Ростовской области поставила ход расследования уголовного дела на контроль.