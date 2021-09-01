Пенза, 1 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Пензе во время работ в строящемся доме упали двое рабочих. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда при производстве работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Стройка

Инцидент произошел днем 30 августа. В строящемся доме на улице Серпуховской во время производства работ по пропениванию бетонных конструкций двое рабочих упали с деревянной основы, расположенной на уровне шестого этажа. В результате от полученных травм скончался 48-летний мужчина, а 22-летний рабочий получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

ИА REGNUM напоминает, вечером 23 июля в Пензе на улице Перспективной во время прокладки коммуникаций обвалился грунт и фрагмент бетонной трубы на находившегося в траншее рабочего. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

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