Москва, 1 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) заслушали доклад нидерландской компании HyperCube о возможных изменениях в формате проведения чемпионата России по футболу. Об этом говорится в заявлении РПЛ, опубликованном 31 августа.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Напомним, компания HyperCube по заказу Российского футбольного союза (РФС) разработала варианты реформирования чемпионата России. Одним из приоритетных считается формат под названием «Юпитер-16», который включает в себя два этапа проведения первенства: на первом 16 команд играют 24 тура, а на втором они делятся на две группы (в первой играют топ-6, во второй — остальные десять команд).

«По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти вопросы касаются оценки роста стоимости медиаправ, а также принципов спортивной справедливости и составления календаря соревнований.

По итогам собрания, клубы поручили президенту РПЛ Сергею Прядкину и рабочей группе, в которую вошли представители клубов, разработать альтернативные варианты формата. Через месяц РФС, РПЛ и HyperCube будут вновь обсуждать этот вопрос с учётом новых предложений.

Кроме того, РПЛ и клубы выступили за смягчение лимита на легионеров и договорились разработать количественные и качественные критерии для иностранных игроков.