Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября в рамках лекций общества «Знание» заявил, что история является стержнем, фундаментом всех знаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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В разговоре со школьниками, который президент назвал «уроком», он сделал акцент на выборе будущей профессии детей. Владимир Путин призвал расширять свои знания во всех сферах жизни и постарался побудить их к этому.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым пунктом в рабочей поездке во Владивосток президента РФ стал Всероссийский детский центр «Океан», где он провёл встречу со школьниками.