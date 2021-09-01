Выборг, Ленинградская область, 1 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области начинается реконструкция 12-километрового участка трассы «Скандинавия». Работы будут идти от Гаврилово до обхода Выборга (122−134 км) в Выборгском районе Ленобласти, сообщили 1 сентября в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад». Трасса «Скандинавия» в Ленобласти

Проект предполагает реконструкцию и строительство двух транспортных развязок на пересечении «Скандинавии» с региональными дорогами 41К-095 «Подъезд к Смирново», 41К-181 «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», возведение четырех надземных пешеходных переходов. Кроме того, на 125-м километре трассы реконструируют мост через реку Перовка длиной 91 метр, на всем участке уложат новые водопропускные трубы.

«Надземные пешеходные переходы на этом участке проектом предусмотрены вблизи развязки и нескольких садоводств. Таким образом, для пешеходов будет обеспечена возможность пересечения щестиполосной магистрали с трафиком более 22 тыс. автомобилей в сутки в любое время», — указали в пресс-службе дорожного управления.

На участке км 124−126 км, от СНТ «Сампо» до съезда на пляж «Песчаный карьер», дорожники обустроят велодорожку, а на 129-м км построят площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей с беседками, скамейками, туалетами и урнами. Также дорожники проведут работы по устройству локальных очистных сооружений, установке шумозащитных экранов вблизи жилой застройки и заменят оконные блоки в домах, расположенных у федеральной трассы.

Работы по обустройству участка «Скандинавии» включают установку более 1,2 тыс. дорожных знаков, монтаж почти 5,5 тыс. погонных метров металлического перильного ограждения и около 6 тыс. погонных метров сетки для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2024 года», — подытожили в Упрдоре.