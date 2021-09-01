Бухарест, 1 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Румынский автопроизводитель Dacia представил новую версию обновлённого кроссовера Duster под названием Extreme Limited Edition. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Dacia Dacia Duster Extreme Limited Edition

Выход спецверсии модели на авторынок запланирован на 2022 год. Автопроизводитель укомплектовал новинку чёрными колёсными дисками из лёгкого сплава диаметром 17 дюймов. Также авто выделяется оранжевыми акцентами на решётке радиатора, рейлингах и корпусах боковых зеркал.

Спецверсия разработана на базе продвинутой комплектации Prestige и оснащена системой мультимедиа с восьмидюймовым экраном, климат-контролем, круиз-контролем и электронным контролем устойчивости (ESP).

Напомним, осенью 2024 года компания Dacia планирует вывести на глобальный рынок гибридную модель семиместного Duster с технологией 1.8 E-Tech. Технология 1.8 E-Tech заменит технологию 1.6 E-Tech, которая сейчас доступна в актуальной модели Dacia.

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