Иркутск, 1 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв предложил провести на территории Иркутской области в 2022 году этап Кубка мира по кёрлингу. Этот вопрос, как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, обсуждался на встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым.

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Он подчеркнул, что спортсмены в положительном ключе отметили инфраструктурные возможности ледового дворца «Байкал», качество льда, трансляцию игр, а также работу персонала.

«Помимо этого, считаем, что ледовый дворец в Иркутске мог бы стать центром для подготовки национальной команды к Олимпийским играм в Пекине. Вся необходимая инфраструктура здесь есть», — сообщил Дмитрий Свищёв.

«Иркутский лёд может стать хорошей площадкой для тренировок перед ответственными соревнованиями», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» является уникальным объектом для Восточной Сибири, единственным от Урала до Дальнего Востока. Его намеревались построить в рекордно короткие сроки, но эпидемия коронавируса внесла свои корректировки.

В спортивном комплексе предусмотрены ледовая арена, конькобежные дорожки, дорожки для керлинга, тренажерные залы, спортивный зал для игровых видов спорта, хореографический зал, конференц-зал, а также гостиница, раздевалки, помещения для тренеров и судей.

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