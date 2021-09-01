Тирасполь, 1 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В ходе 285 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 92 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 245 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 410 человек, в том числе 58 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1273 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 165 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 20 человек. В республике зарегистрировали один случай смерти пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что 92 выявленных случая заражения коронавирусом в сутки для Приднестровья является «рекордным» показателем с начала мая 2021 года.