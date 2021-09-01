Москва, 1 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. С 1 сентября «Пушкинскую карту» можно выпустить в приложении «Госуслуги.Культура», сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Пушкин

«Приложение разработано под запуск программы «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет средств программы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

На виртуальную карту автоматически будет начислено 3 тыс. рублей. Их можно будет потратить на билеты в музей, театр, на любое мероприятие в государственных и частных учреждениях культуры, включенных в проект.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России направит примерно 4 млрд рублей на реализацию проекта «Пушкинская карта».

Средства пойдут на реализацию первого этапа программы. При этом проект позволит почти 13 млн человек получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства.

Механизм позволяет юношам и девушкам от 14 до 22 лет посетить культурные мероприятия за государственный счёт. В 2021 году номинал карты составит 3 тыс. рублей. В программу войдут свыше 800 государственных и частных организаций культуры, причём их количество будет со временем расти.