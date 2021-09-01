«Пушкинская карта» стала доступна в приложении «Госуслуги.Культура»
Москва, 1 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. С 1 сентября «Пушкинскую карту» можно выпустить в приложении «Госуслуги.Культура», сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
На виртуальную карту автоматически будет начислено 3 тыс. рублей. Их можно будет потратить на билеты в музей, театр, на любое мероприятие в государственных и частных учреждениях культуры, включенных в проект.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России направит примерно 4 млрд рублей на реализацию проекта «Пушкинская карта».
Средства пойдут на реализацию первого этапа программы. При этом проект позволит почти 13 млн человек получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства.
Механизм позволяет юношам и девушкам от 14 до 22 лет посетить культурные мероприятия за государственный счёт. В 2021 году номинал карты составит 3 тыс. рублей. В программу войдут свыше 800 государственных и частных организаций культуры, причём их количество будет со временем расти.