Сочи, Краснодарский край, 1 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Два новых школьных корпуса на 800 мест открылись в Сочи в День знаний 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Sochiadm.ru Сочи

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Новые пристройки на 400 мест каждая получили средняя школа №11 в Мацесте и лицей №23 на улице Виноградной. В построенных зданиях предусмотрены пищеблок, обеденный зал, актовый и спортивные залы, медицинский блок. В новом корпусе лицея №23 оборудован зимний сад, а в лицее №11 появилась комната отдыха для детей, обучающихся в коррекционно-развивающем классе.

Также в Сочи до конца года планируется достроить блок начального образования в средней школе №65 в поселке Красная Поляна. Всего в 2021 году в Сочи появятся дополнительно 1200 мест в общеобразовательных школах.

1 сентября в Сочи за парты сядут около 76 тыс. школьников, в том числе почти девять тысяч первоклассников.