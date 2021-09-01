Махачкала, 1 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Дагестане еще на три месяца продлили арест двоим сострудникам Росгвардии, которые подозреваются в убийстве. Решение о продлении срока пребывания под стражей до 3 ноября 2021 года принял Советский суд Махачкалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, братья Салман и Сулейман Курбановы были арестованы по подозрению в совершении убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Доставленного в Советский райотдел полиции чиновника они расстреляли в кабинете начальника угрозыска.

Предположительно причиной происшествия стал земельный конфликт между земляками, которыми являлись подозреваемые и потерпевший. Находясь на посту главы администрации села, Капланов якобы не дал приватизировать семье Курбановых земельный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 6 февраля 2021 года. По данным следствия, подозреваемые выпустили в мужчину не менее 30 пуль из табельного оружия.