Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Первым пунктом в рабочей поездке во Владивосток президента РФ Владимира Путина стал Всероссийский детский центр «Океан» в рамках лекций общества «Знание», где он провёл встречу со школьниками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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"С новым годом, с новым учебным годом», — поздравил Путин школьников, добавив, что также поздравляет особенно первоклассников.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, как и ожидалось, 1 сентября прибыл во Владивосток.