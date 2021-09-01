Пермь, 1 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Школы Пермского края начали новый учебный год в очном формате. Для более 330 тыс. школьников 1 сентября проходят торжественные линейки и очные классные часы. Однако при выявлении в классе хотя бы одного случая заражения коронавирусом, будет вводится карантин и дистанционное обучение для этой группы учеников. Об этом сообщила глава краевого минобра Раиса Кассина во время родительского собрания, проведённого в режиме онлайн, информирует пресс-служба правительства региона.

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«Мы убеждены, что единственно правильный способ обучения — это занятия в школе, учителя никто не заменит. Очень надеемся, что дистанционного обучения не случится. Безусловно, все будет зависеть от того, как фактически будет складываться эпидобстановка. Решение будет принимать оперштаб с учетом мнения специалистов. При этом мы все должны соблюдать простые правила по профилактике коронавирусной инфекции и ОРВИ», — сказала министр.

Если в классе или в целом по школе фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — до 10%, то коллектив или вся школа выходит на карантин и занимается дистанционно. Семьям, где нет возможности организовать условия для дистанта, следует обратиться в школу. Как подчеркнула Кассина, ребенку обязаны предоставить технику.