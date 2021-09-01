Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Лето 2021 года в Санкт-Петербурге стало самым жарким за весь период наблюдений за погодой. Об этом 1 сентября ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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Подведя окончательные итоги августа, синоптик заметил, что средняя температура месяца осталась неизменной, а именно +16,9 градусов.

«Лето 2021 года в Санкт-Петербурге стало самым жарким за весь ряд наблюдений за погодой. Средняя температура лета составила 20,5 градуса, превысив прошлый рекорд лета 1972 года (+20,1 гр.) и температуру лета 2010 года (+19,8 гр.)», — добавил Колесов.

Кроме того, лето 2021 года стало самым солнечным в Петербурге. Общее количество солнечных часов составило 880 часов, что выше предыдущего рекорда 2002 года (860 часов).

«Количество летних осадков немного ниже нормы — 205,4 мм (норма 218 мм). И то, это количество достигнуто за счет дождливого августа: 134,5 мм (166% от нормы). Июнь и июль были очень сухими», — подытожил Колесов.