Якутск, 1 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители Якутии возмущены запретом на охоту и из-за этого не хотят идти на выборы депутатов Госдумы РФ. Об этом заявил председатель кочевой родовой общины эвенков «Кырбыкан» Анатолий Иванов, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM. Он обратился к главе Якутии Айсену Николаеву от имени общин Алданского района с просьбой дать разрешение охотиться хотя бы представителям коренных малочисленных народов Севера.

Андрей Шапран ИА REGNUM Охотник готовит гарпун для предстоящей охоты

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«Что же это получается? Уже дети голодают у эвенков. Что вы запрещаете охоту? Все лицензии уже мы получили, они на руках, уже розданы, а охоту хотят запрещать. Это уму непостижимо, я проработал главой общины 23 года, и такого ещё ни разу не было, чтобы лишить коренной малочисленный народ последних возможностей. Я отказываюсь идти голосовать, хотя я всегда ходил на выборы. Возмущаются сейчас все люди. Перед самыми выборами! Безобразие! Такое безобразие может только в России быть. У нас и так голодать начали, дети уже голодают, их в школу не могут собрать, одежду купить, и тем более с питанием сейчас такие проблемы, поддерживались только речкой и охотой на копытных жили. Люди возмущены этим», — сказал в своём видеообращении Анатолий Иванов.

Он пояснил, что на Севере Якутии охота полностью запрещена, даже уток стрелять нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по соцсетям Якутии прошло сообщение, что охота будет разрешена с 3 сентября, но с ограничениями. Это вызвало волну бурной радости со стороны охотников и столь же сильное возмущение зоозащитников. Последние считают, что в лесах Якутии, которые всё лето горели, и так уже почти не осталось животных.