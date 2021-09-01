Якутяне бойкотируют выборы депутатов Госдумы: «Дети голодают!»
Якутск, 1 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители Якутии возмущены запретом на охоту и из-за этого не хотят идти на выборы депутатов Госдумы РФ. Об этом заявил председатель кочевой родовой общины эвенков «Кырбыкан» Анатолий Иванов, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM. Он обратился к главе Якутии Айсену Николаеву от имени общин Алданского района с просьбой дать разрешение охотиться хотя бы представителям коренных малочисленных народов Севера.
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Он пояснил, что на Севере Якутии охота полностью запрещена, даже уток стрелять нельзя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по соцсетям Якутии прошло сообщение, что охота будет разрешена с 3 сентября, но с ограничениями. Это вызвало волну бурной радости со стороны охотников и столь же сильное возмущение зоозащитников. Последние считают, что в лесах Якутии, которые всё лето горели, и так уже почти не осталось животных.