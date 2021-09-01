Элиста, , 10:07 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении нового советника. Им стал бывший министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики, передаёт ИА REGNUM.

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«Назначить Джанжиева Виктора Дорджи-Горяевича советником главы Республики Калмыкия», — сказано в указе, который предусматривает заключение срочного служебного контракта.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года Джанжиев был уволен с поста министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии по собственному желанию. Исполнять обязанности главы ведомства доверено Антону Рубанову.

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