Москва, 1 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Власти Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года подпишут ещё семь договоров о комплексном развитии территорий, сообщается на портале мэра столицы.

Заброшенные промышленные кварталы. Детройт в наши дни

В реорганизацию бывших промышленных зон инвесторы вложат более 440 млрд рублей. Площадь земельных участков превышает 72 га. На этих территориях возведут 1,7 млн кв. метров недвижимости. Производства займут 284 тыс. кв. метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тыс. кв. метров.

Также планируется построить 836 тыс. кв. метров жилья, в том числе 90 тыс. кв. метров — по программе реновации. Ввод в эксплуатацию семи новых индустриальных кварталов позволит создать в Москве е более 20 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по проекту в Северо-Западном административном округе «Индустриальные кварталы» реорганизуют четыре промзоны.

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