Иркутск, 1 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по случаю отмечаемого 1 сентября Дня знаний, поздравил жителей региона с праздником. В его обращении, в частности сказано:

Школьная линейка 1 Сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«Первое сентября живёт в душе и памяти каждого из нас. Это всенародный праздник учащихся и педагогов, учителей, всех людей, причастных к началу нового учебного года — в школах, колледжах, вузах. Он всегда отмечен улыбками, букетами цветов, поздравлениями и новыми ожиданиями.

1 сентября в школах региона сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников, по программам среднего профессионального образования приступят к обучению около 50 тысяч студентов. С гордостью отмечу, что сегодня в населённых пунктах Иркутской области строится 19 новых школ, часть из них начнёт работу уже в этом и следующем учебном году».

Глава Приангарья пожелал жителям Иркутской области успехов, здоровья, благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, день знаний в Приангарье объявлен безалкогольным. За парты сегодня сели 35,5 тысячи первоклассников.

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