Москва, 1 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. До конца 2021 года власти Москвы подпишут еще семь договоров о комплексном развитии территорий бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы». как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 сентября заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

По пяти проектам необходимые для заключения договоров документы уже предоставлены собственниками, еще по двум — ожидаются в сентябре, добавил чиновник. Ожидается, что в реорганизацию этих бывших промзон инвесторы вложат более 440 миллиардов рублей. Это позволит создать на территории города свыше 20 тыс. рабочих мест и построить 836 тыс. квадратных метров жилья, из которых 90 тыс. квадратных метров будут возведены в рамках программы реновации.

«Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 га, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров», — добавил Ефимов.