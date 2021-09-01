Каир, 1 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, провёл 31 августа встречу с египетским коллегой Мухаммедом Ахмедом Заки, с которым договорился о расширении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Представитель Южной Кореи также обратился к правительству Египта с просьбой поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, министр обороны Египта пообещал активно поддерживать межкорейский диалог и мирные усилия Сеула. Он также отметил, что Каир рассматривает Южную Корею как страну для «стратегического сотрудничества».

В тот же день Со Ук встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, который выразил надежду на то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сможет посетить Каир.