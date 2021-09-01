Лима, 1 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате падения автобуса в овраг в провинции Уарочири в Перу увеличилось до 33. Об этом сообщает перуанское государственное информационное агентство Andina со ссылкой на главу местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его словам, спасатели обнаружили тела четырёх человек под автобусом. Среди них оказались трое мужчин и один ребёнок.

Ранее стало известно, что упавший в овраг автобус превысил скорость.