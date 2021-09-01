Астрахань, 1 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Астрахани утром 1 сентября в жилом доме на улице Димитрова взорвался самогонный аппарат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Самогон

Диспетчеры получили сообщение в 9:03 по местному времени. Из-за нарушения технологического процесса работы самогонного аппарата в квартире на втором этаже пострадали два человека.

Обрушений не произошло, несущие конструктивные элементы здания не повреждены. На месте работают спасатели, медики и полиция.