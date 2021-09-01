Стокгольм, , 10:17 — REGNUM Демократия в Швеции может быть попросту отменена через год или около того. Прежде всего, это связано с будущими парламентскими выборами в риксдаг, на которых правая оппозиция может получить необходимое большинство для формирования правительства. Об этом 31 августа в своей авторской статье написал журналист газеты Aftonbladet Оисин Кантвелл.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Тот факт, что в этом году исполнилось 100 лет с тех пор, как и женщинам, и мужчинам впервые было разрешено голосовать на всеобщих выборах в риксдаг, не препятствует быстрому и беззаботному распространению демократии.

Популистскому большинству в риксдаге достаточно внести кардинальные изменения в конституцию, объявить о проведении дополнительных выборов, а затем одобрить принятые изменения…

Всего в паре часов лета от здания риксдага, расположенном на Хельгеандсхольмене, находятся такие страны ЕС, как Польша и Венгрия, где правительства прилагают значительные усилия для ограничения как демократии, так и прав человека.

Теперь, как оказалась, право на свободу отменяется не с помощью военной силы или революций. Это делается более изощренными методами», — написал Кантвелл, намекая на возможность прихода к власти в Швеции правых партий.