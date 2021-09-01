Посёлок Увельский, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Увельском районе Челябинской области местного жителя будут судить за оборот почти 11 кг наркотических средств. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Следователи считают, что 40-летний гражданин вырастил в огороде наркосодержащее растение. Всего произросло не менее 142 куста. С них он получил разные нарковещества.

При этом сбывать свой товар он не планировал. Уголовное дело уже передано в Увельский районный суд.