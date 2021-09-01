Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Территорию аккумуляторного завода «Ригель», основанного в 1897 году в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне, могут частично застроить жильем. Городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) города выдал заключение о соответствии режимам зон охраны проекта застройки, сообщает издание «Деловой Петербург».

Rigel.ru Здание «Аккумуляторной компании Ригель» в Санкт-Петербурге

В декабре 2020 года Иоанновскому ставропигиальному женскому монастырю, располагающемуся неподалеку от завода, по прошению патриарха Кирилла была возвращена часть исторических земель. Теперь в планах у собственников завода отдать под застройку жильем три смежных участка на улице Профессора Попова, 38, выходящих к набережной реки Карповки. На этой площадке можно построить около 60 тыс. кв. метров жилья. Уже согласовано строительство многоквартирного дома максимальной высотой около 22 метров.

Как уточняет «Коммерсант», на самом предприятии отмечают, что речь идет только об участке, не используемом для производства, и при высоком спросе на свою продукцию готовы отказаться от этого варианта.