Уфа, 1 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Рост рождаемости в июле текущего года зафиксирован в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Новорожденный

Так, в июле 2021 года в Башкирии родилось 3490 младенцев. Это на 87 новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2,6%).

Отмечается, что этот результат является пятым по России, после Новосибирской области, Москвы, Чечни и Татарии. При этом Башкирия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа.

«В целом по итогам периода с начала года не все так радужно — на свет появилось 22 779 детей — это на 3,3% меньше, чем в январе-июле 2020 года, когда рождаемость составила 23 559 человек. Но темп спада рождаемости в регионе снизился на 1,1 процентного пункта. Годом ранее — минус 4,4 процента», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии сократили расходы на досуг и оздоровление.