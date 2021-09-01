Москва, 1 сентября 2021, 10:01 — REGNUM НАТО поступила грязно и подло, оставив в захваченном радикалами Афганистане местных жителей, помогавших США и их союзникам. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале.
Захарова отреагировала на слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который пообещал не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан на военных самолётах США. Представитель МИД предположила, что в стране тоже никогда не забудут «его и его чудесную организацию».
«Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала Захарова.
Стихотворение «Мадонна» со строчкой «чистейшей прелести чистейший образец» Пушкин написал в 1830 году и посвятил его своей будущей жене Наталье Гончаровой.
Как сообщало ИА REGNUM, в числе людей, оставленных американцами в Афганистане, оказался переводчик Мохаммед, который в 2008 году помогал спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела после экстренной посадки их вертолёта в афганской долине.
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