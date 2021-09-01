Копенгаген, 1 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Дании все дети в возрасте от двух до шести лет должны немедленно привиться от гриппа с 1 октября этого года. Об этом со ссылкой на решение Национального совета Дании по вопросам здравоохранения и социального обеспечения написала газета Politiken.

И А REGNUM Вакцинация

По оценке ведомства, если бы все примерно 300 000 детей были вакцинированы в ближайшее время, то это уменьшило бы количество случаев заболевания гриппом в Дании вдвое. После двух зимних сезонов, которые датчане провели в условиях карантина, заболевания сезонным гриппом в прошлом году стало редкостью, но теперь в ведомстве опасаются, что число случаев заболевания гриппом снова вырастет.

Помимо детей, прививки рекомендуется сделать гражданам старше 65 лет, беременным женщинам и медицинским работникам. Отмечается, что несмотря на то, что дети обычно не болеют гриппом в тяжелой форме, они являются активными переносчиками инфекций.