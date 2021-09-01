Иркутск, 1 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Иркутской области вновь появилась возможность использовать для тушения лесных пожаров самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. Как сообщает 1 сентября пресс-служба правительства Приангарья, он будет работать в Катангском районе. Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«В регионе, особенно в северных территориях, продолжаются погодные аномалии при высоких и чрезвычайных классах пожарной опасности в лесах. При этом прошел грозовой фронт, что крайне редко бывает в конце августа.

Для оперативного обнаружения и последующего тушения лесных пожаров в воздухе в течение всего светового дня работает 11 воздушных судов. Все вновь регистрируемые возгорания оперативно, по нормативу, локализуются и ликвидируются в течение суток», — пояснил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

Всего за минувшие сутки, 31 августа, в лесном фонде региона с помощью авиационного мониторинга обнаружено 14 новых возгораний. Из них потушено четыре на общей площади 3,3 га: по два — в Усть-Удинском и Братском районах.

В настоящее время в локализованном состоянии находятся 10 пожаров на общей площади 21 769 га: шесть — в Катангском районе, два — в Нижнеилимском, по одному в Усть-Кутском и Братском районах. Завершается локализация 12 очагов на общей площади 17 591,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны привлекали также для тушения иркутских лесных пожаров в июне и июле 2021 года.

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