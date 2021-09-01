Ярославль, 1 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле открылся второй по счёту ЯНОС-класс, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он будет работать в школе №4, известной углублённым изучением английского языка.

Открытие ЯНОС-класса

Класс для учеников 8−11 классов открыт по инициативе Ярославского нефтеперерабатывающего завода — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Для учеников будет сделан акцент на углублённом изучении химии.

Новый ЯНОС-класс станет ещё одним звеном подготовки кадров в цепочке «школа-колледж/вуз-предприятие». Открытие специализированного класса в традиционно гуманитарной школе не случайно. Химической отрасли сегодня тоже требуются специалисты в сфере международного общения.

«Мы здесь будем отбирать тех ребят, которые хотят заниматься нефтепереработкой, но с иностранным языком. Мы расширяем круг общения с вузами, начали работать с Казанским университетом, где защита дипломов проходит на английском языке. Нефтепереработка развивается, многие проекты идут на английском языке», — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Новый ЯНОС-класс

Благодаря сотрудничеству предприятия с правительством региона и школой в помещении «ЯНОС-класса» выполнен ремонт, поставлено современное оборудование. В правительстве области отметили важность такого сотрудничества.

«Ранняя профориентация школьников является одним из ключевых направлений работы в рамках национального проекта «Образование», — рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. — Совместно с предприятиями, средне специальными учебными заведениями и вузами мы создаем профильные классы, где ребята могут осваивать азы будущей профессии».

В «ЯНОС-классе» школы №4 акцент ученики помимо углублённого изучения профильных предметов смогут заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Также учащиеся побывают с экскурсиями на производстве и получат новые возможности в рамках сотрудничества школы с Ярославским промышленно-экономическим колледжем и Ярославским государственным техническим университетом.

ЯНОС-класс

Первый ЯНОС-класс был открыт в 2018 году в ярославском лицее №86. Его ученики становили победителями и призёрами различных российских и международных конкурсов.