Омск, 1 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Омской области в детских оздоровительных лагерях в 2021 году отдохнули более 56 тысяч детей, сообщили ИА REGNUM 1 сентября в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

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Региональные власти напоминают, что оздоровительная кампания в 2020 году прошла с ограничениями, введёнными из-за коронавируса. А в этом году дети смогли отдохнуть как в загородных, так и в пришкольных лагерях.

В Омской области работали 543 организации детского отдыха и оздоровления, в том числе 487 пришкольных лагерей, 26 загородных, 17 палаточных. Ещё 13 — это туристические походы. Для детей организовали и профильные смены по разным направлениям.

По словам замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяны Руденок, за сезон удалось оздоровить 56 359 детей. В загородных лагерях отдохнули более 15 тысяч детей, в пришкольных — 37 тысяч. Свыше 3 тысяч юных омичей побывали в палаточных лагерях и турпоходах. 192 ребёнка смогли посетить всероссийские детские центры.

«Особое внимание правительством Омской области уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, около 11 тысяч таких ребятишек смогли оздоровиться», — отметила Руденок.

Напомним, из областного бюджета на проведение летней оздоровительной кампании направили 330 млн рублей.

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