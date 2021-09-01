Салехард, 1 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. На Ямале День знаний отмечают около 77 тысяч школьников, из них около девяти тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО День знаний

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Ямальских учеников с началом учебного года поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отмечая, что в регионе строятся новые школы, обновляются уже существующие, созданы комфортные пространства для учёбы, творчества и отдыха ребят.

«Ямальская система образования — одна из лучших в стране. Сильный педагогический состав и талантливые ученики постоянно доказывают это своими достижениями и победами. Уверен, что вы продолжите показывать отличные результаты и в будущем», — прозвучало в поздравлении губернатора Ямала.