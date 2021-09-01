Пермь, 1 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Пермском крае сократили на год сроки реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения аварийных домов. Завершить все мероприятия планируют до 31 декабря 2024 года, ранее расселение предполагалось до 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Аварийный дом

С начала 2019 года по 1 августа 2021 года в рамках национального проекта 9750 пермяков покинули дома общей площадью 141,8 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для достижения плана предстоит расселить еще 340 тыс. аварийных квадратных метров, и улучшить жилищные условия 22 698 человек.

Работа по ликвидации ветхого жилья ведется поэтапно. Так, по этапу 2024 года (в период с начала 2024 по сентябрь 2025 года) намерены переселить 6650 человек. Теперь сроки сдвинулись, и люди получат новое жилье раньше — до конца 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прикамье наряду с нацпроектом действует краевая и муниципальные программы по расселению аварийных домов. В совокупности до начала 2025 года планируется расселить 440 тыс. квадратных метров и обеспечить переезд в благоустроенные квартиры 27 тысячам пермяков.