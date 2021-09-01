Воронеж, 1 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Объёмы взаимного товарооборота намерены увеличить Воронежская область и Республика Белоруссия. Вопросы сотрудничества обсуждались 31 августа в ходе рабочего визита в регион белорусской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Владимиром Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Протокол рабочей встречи по сотрудничеству Воронежской области и Республики Белоруссия подписали губернатор Александр Гусев и Владимир Семашко.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

В ходе встречи стороны подтвердили намерение углублять производственно-кооперационные связи, также обсуждалась реализация совместных научных и инновационных проектов, принятие эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений. В соответствии с договоренностями, объемы взаимного товарооборота между Белоруссией и Воронежской областью в 2022 году должны быть увеличены не менее чем на 7−9% к уровню 2021 года. В числе перспективных проектов взаимодействия в строительной сфере были названы реконструкция стадиона «Факел» в Воронеже, строительство образовательного центра на 2860 мест на Московском проспекте Воронежа, строительство здания школы с детским садом в селе Семилуки. Также в ходе встречи было подписано соглашение о побратимстве между Семилукским районом Воронежской области и Мостовского района Гродненской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в посёлке Стрелица Семилукского района состоялось открытие школы на 520 мест, построенной в рамках совместного проекта Белоруссии и Воронежской области. Также школу и детсада в рамках договоренностей планируется построить в Семилуках.